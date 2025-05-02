Kartepe’de Amca Yeğen Tartıştı, Kaza

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE TARTIŞMA BAŞLADI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi’nde amca Kenan A., miras davası nedeniyle arasında husumet bulunan yeğeni Muhammet A.’nın evinin önüne gitti. Bu karşılaşma sonrasında amca ve yeğeni arasında sokakta bir tartışma başladı. Tartışma sona erdikten sonra Muhammet A., aracına binerek olay yerinden kaçtı.

TAKİP VE KAZA ANI

Kenan A., yeğenini araçla takip ederek onu sıkıştırdı. Bu takip esnasında iki taraf arasında bir kaza meydana geldi; taraflar birbirine çarptı. Kaza sonrasında Kenan A., otomobilinden inerek pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Muhammet A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan A. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde incelemeler yapıldı. Ekipler, olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlattı.