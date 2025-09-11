Kartepe’de Dolandırıcılıkla Yakalanan G.G. Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYINDA OPERASYON

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde internet üzerinden mal alım-satımı yapan vatandaşları “sahte dekont” yöntemiyle dolandıran 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, internet üzerinden profesyonel ses sistemi satışı gerçekleştiren şahısların sahte dekontlar ile dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ VE OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kimlikleri tespit edilen şüpheliler G.G., İ.R. ve G.G., Kartepe ilçesindeki adreslerine 10 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon esnasında, aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olduğu belirlenen çeşitli markalara ait profesyonel ses ekipmanları ve bir elektrikli scooter ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik önüne sevk edilen şüphelilerden G.G., tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.