Kartepe’de Geri Dönüşüm Yangını Söndürüldü

KOCAELİ’DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüyor. Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak’ta yer alan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi hızla sevk ediliyor. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürüyor. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmıyor, ancak tesiste hasar meydana geliyor.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

