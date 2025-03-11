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Kartepe’de İşçiler Greve Gitti

GREVE ÇIKAN İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Tbir fabrikasında toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle işçiler grev kararı aldı. İşçiler, “yüzde 80 zam” talep ederken, işveren yalnızca “yüzde 8 zam” önerdi. Taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamayınca, işçiler üretimi durdurdu ve fabrika önünde grev halayı çekti.

DESTEKLEYEN ESKİ ÇALIŞAN

Grevde yer alan fabrikanın işçilerinden biri, sosyal medyada içerikleriyle tanınan Oğuzhan Alpdoğan oldu. Alpdoğan, 8 yıl önce bu fabrikada çalışmaya başlamıştı. Çektiği işçi videoları ile birçok kişi tarafından samimi bulunan Alpdoğan, eski iş arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İşçilerin çektiği grev halayına katılarak destek veren Alpdoğan, dayanışma gösterdi.

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