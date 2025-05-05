Kartepe’de Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak’taki bir sitenin içerisinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında gerçekleşti.

YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, bir şirkette çalışan H.Ö’yü almak üzere yola çıkan servis şoförü, kendisinden haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. H.Ö’nün yaşadığı dairenin kapısı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Yapılan incelemelerde H.Ö, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, H.Ö’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZENİN TAŞINMASI VE SORUŞTURMA

Olay yerindeki incelemelerin ardından H.Ö’nün cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.