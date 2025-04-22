Kartepe’de TIR’da Yangın Meydana Geldi

KOCAELİ’DE TIR’DA YANGIN ÇIKTI

YANGININ NEDENİ BALATALARDAN KAYNAKLANIYOR

Kocaeli’de TEM yolunun İstanbul istikametinde yer alan Kartepe ilçesi geçişinde, seyir halindeki bir TIR’ın dorsesinde yangın meydana geldi. Belirtilene göre, yangın balatalardan çıkmış olup, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.30 civarında oluştu.

SÜREÇTE ACİL MÜDAHALE

41 N 0070 plakalı TIR’ın dorsesinden duman yükseldiğini gören şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Ardından, kupayı dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa süre içinde ulaşan itfaiye ekipleri, balatalarda çıkan yangını başarıyla söndürdü.

TRAFFİKTEKİ ETKİLERİ

Ekiplerin müdahale sürecinde, 3 şeritli otoyolun bir şeridi trafiğe kapandı. Bu nedenle yoğunlaşan trafik, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra normale döndü. TIR’ın dorse kısmında yangın nedeniyle hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.