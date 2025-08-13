Kartepe’de Yangın, 1 Kişi Etkilendi

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırlarında yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bir kişinin dumandan etkilenmesi söz konusu oldu. Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak’taki geri dönüşüm tesisinde yaşandı.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Edinilen bilgiler doğrultusunda, fabrikada elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, çalışanlar tarafından fark edildi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kısa süre içinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

BİR ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın anında tesisin içinde bulunan bir fabrika çalışanı yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yardım aldı. İşçinin durumunun iyi olduğu bildirildi ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.