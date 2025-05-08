Kartepe’de Yangın, Odunluk Yandı

YANGINDA ODUNLUK ALEV ALEV YANDI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen yangın, bir odunluğu alevlere boğdu. Yangın, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan bir odunlukta ortaya çıktı. Henüz tespit edilemeyen bir sebep nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm odunluğu sardı.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU İHBAR ETTİ

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaralanan olmaması sevindirici bir durumken, odunluk kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.