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Kartepe’de Yer Yer Kar Yağışı Etkili

KAR DAĞILIMI ETKİLİ OLDU

Kartepe’nin yüksek kesimlerinde, aralıklı kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde zaman zaman artan kar yağışı, Kuzuyayla bölgesini tamamen beyaz örtüyle kapladı. Bu beyaz manzara, kartpostallar gibi güzel görüntüler oluşturuyor. Kar yağışının yoğunlaşması, ekipleri harekete geçirdi.

KARLA MÜCADELE ÖNCELİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için gereken önlemleri alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti. Ankara ve İstanbul gibi birçok şehirde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırıyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yağışlı ve soğuk havanın, 23 Mart’tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kartepe’deki bu etkileyici hava koşulları ve kar yağışı, doğaseverler için muhteşem fırsatlar sunuyor.

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