Kartepe’deki Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Gece saatlerinde alevler tüm çevreyi aydınlatırken, patlama sesleri de duyulabiliyordu. Olay, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki fabrikada saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

EĞİTİMLER HAREKETE GEÇTİ

Sesleri duyan vatandaşlar, alevleri görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu anda ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapıyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yangın sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili polis, ayrıntılı bir inceleme başlattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.