Kartepe’deki Silahlı Saldırıda 1 Tutuklama

KATİL ZANLISI VE İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şahsı silahla vurarak öldüren katil zanlısı ve iki kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 29 Mart’ta saat 23.00 sıralarında Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi’nde bulunan bir parkta gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile ağabeyinin, H.Ş. adlı şahsı yanlarına çağırmasıyla olay başladı. Olay yerine gelen H.Ş. ile iki kardeş arasında belirsiz bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda ortaya çıkan kavgada H.Ş., belinden çıkardığı silahla üç el ateş etti. Kurşunlardan biri, Hasan Hüseyin Osmanoğlu’nun göğsüne isabet etti ve Osmanoğlu ağır yaralandı. H.Ş. olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan yakınlardaki jandarma ekipleri bölgeye geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osmanoğlu’nu hastaneye kaldırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, H.Ş. ile A.A. ve E.Ç.’yi yakaladı. Üç şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. ve E.Ç., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.