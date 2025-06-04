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Kartepe’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki inşaat şantiyesinde yer alan bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ataevler Mahallesi’nde sona eren bir sitenin şantiye alanında bulunan depoda henüz netleşmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İçerisinde boya ve çeşitli kimyasal maddeler barındıran depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucunda depo kullanılmaz hale gelirken, bitişiğindeki iki katlı prefabrik yapıda da hasar meydana geldi.

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