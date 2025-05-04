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Kartepe Tırmanma Yarışı Yapıldı

YARIŞIN DETAYLARI

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen bu heyecan dolu yarışlar, toplamda 4 ayrı kategoride 21 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

PARKUR VE ÖDÜLLER

Organizasyonun ikinci gününde, 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmeye çalışan sporculardan, başarılı olanlar ödüllendirildi. Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular, erkekler ve kadınlar kategorisinde şu şekilde belirlendi: Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın, Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran, Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın, Erkekler Kategori 4: Burak Başlık, Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin.

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