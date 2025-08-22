Haberler

Kaş’ta 22 Kilo Kaçak Tütün

KAŞ’TA KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir işletmede 22 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ile ilçede kaçak tütünle ilgili bir operasyon gerçekleştirildi.

ARAMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaş İlçe Tarım Müdürlüğü’nden oluşan ekipler, J. K. isimli işletmede detaylı bir arama yaptı. Bu aramalarda toplamda 22 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen kaçak tütünle ilgili olarak hemen bir soruşturma başlatıldı. Olayın detaylarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

