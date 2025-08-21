Kaş’ta Araç Dağlık Alana Çarptı

ANTALYA’DA KAZA ANLARI

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dağlık alana çarparak ters döndü. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken, olayın adresi Kaş ilçesi Ağullu Mahallesi oldu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, Mehmet D. yönetimindeki 15 PE 221 plakalı araç, Oğrulca mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan dağlık alana çarparak şarampolde ters döndü. Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, başlangıçta olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Mehmet D. ve yolcu pozisyonundaki Sevim D., sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.