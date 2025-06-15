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Kaş’ta Araç Kayalıklara Çarptı, Yaralılar

ANTALYA’DA KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Antalya’nın Kaş ilçesinde, yol kenarındaki kayalıklara çarpan bir otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. M.L yönetimindeki 07 BZM 566 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarptı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza yaşandığında olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralanan sürücü M.L ile beraberindeki M.K, ambulansla Kaş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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