Kaş’ta Geniş Bir Huzur Uygulaması Yapıldı

GÜVENLİK UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, halkın huzurunu sağlamak için kapsamlı bir güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan bu uygulama sırasında birçok aranan kişi yakalanırken, tescilsiz ve sahte belgeli 145 motosiklet trafikten men edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında gerçekleştirilen bu uygulama, 7 trafik timi, 9 asayiş timi, 3 motosikletli tim, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve 4 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olmak üzere toplam 22 timin katılımıyla gerçekleşti.

ARANAN ŞAHISLAR VE YASADIŞI ARAÇLAR

Yapılan kontroller neticesinde, 4 şahıs UYAP’tan aranırken yakalandı. Ayrıca, 15 kullanımlık A4 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir çalıntı motosiklet tespit edildi ve şase numarası kazınmış 25 motosiklet ortaya çıkarıldı. Kontrollerde, 85 tescilsiz motosiklet ile 6 hacizli ve yakalamalı araç trafikten men edildi. Bunun yanı sıra, 1 sahte ehliyet ele geçirildi ve 40 motosikletin yasadışı kullanımı tespit edildi. 3 motosiklette ise abartı egzoz kullanıldığı görüldü. Toplamda 145 motosiklet trafikten men edilirken, uygulama sırasında 2 bin 100 vatandaş ile 950 araç detaylı bir şekilde kontrol edildi.