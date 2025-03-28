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Kaş’ta Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: Tekne Ele Geçirildi

KAŞ İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya’nın Kaş ilçesi sahillerinde gerçekleştirilen bir operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik kullanılacağı düşünülen Kamerun bayraklı bir sürat teknesine el konuldu. Operasyonda şüpheli bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YETKİLİ KURUMLARDAN OPERASYON

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’na ait yüzer unsurlar, düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı harekete geçti. Kaş’ın Kalkan açıklarında yapılan operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen sürat teknesi durdurularak inceleme yapıldı.

YAKIT VE TEKNEYE EL KONULDU

Teknede bulunan şahıslar gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan kişiler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında, sürat teknesi ve litrelerce yakıt da ele geçirildi.

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