Kaş’ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi Oldu

ANTALYA’DA KABUS GİBİ OLAY

Antalya’nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Ova Mahallesi Çolaklar Sokak’taki evde yaşayan aile üyelerinin bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları eve geldiğinde, aile bireylerini hareketsiz halde buldu.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 kişi ise Antalya’daki hastanelere sevk edildi.