Kaş’ta Kaza, Bir Kişi Yaralandı

KAŞ İLÇESİNDE KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Kaş ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin gelin arabasıyla çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Seydikemer-Kaş karayolu üzerindeki Kalkan Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 48 AVM 292 plakalı otomobil, R.D.Ö. tarafından kullanılan 07 CBK 486 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı. Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine ulaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü R.D.Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.