Kaş’ta Yayla Mahallelerine Kar Yağışı Başladı

KAŞ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı yayla mahallelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren ilçenin yüksek kesimlerinin yanı sıra, bu yayla mahallelerinde de kar yağışı görülüyor. İlçe merkezine 60 kilometre mesafedeki Gömbe, Sütleğen ve yaklaşık 10 mahallede yoğun kar yağışı meydana geliyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YORUMLAR

Mahalle sakinlerinden Tevfik Nalbant, “Çok güzel bir kar yağışı başladı. Kışın böyle yağmamıştı. Yazın kuraklıklara karşı güzel bir yağış oldu.” diyerek kar yağışını değerlendirdi.

YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yolların kapanmaması için gerekli çalışmaları başlatmış durumda. Kar yağışının etkileriyle birlikte, güvenli ulaşımı sağlamak için ekiplerin müdahaleleri önem kazanıyor.