Kaş’ta Yürüyüş Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Antalya’nın Kaş ilçesinde “Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü” etkinliği gerçekleştirildi. İslamlar Mahallesi’nden Patara Antik Kenti’ne su getirilen güzergah üzerinde yapılan yürüyüş, Yörük dernekleri üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden oluşan yaklaşık bin katılımcı ile gerçekleştirildi.

YÜRÜYÜŞ VE ETKİNLİKLER

Delik Kemer mevkisinde başlayan yürüyüşe, Yörük derneklerinin yöresel kıyafetleriyle katılım sağladı. Yürüyüş esnasında davul zurna ekibi müzik ile etkinliğe renk kattı. “Yörük göçü” temalı canlandırmaların da yer aldığı yürüyüşte, katılımcılar yüksek, dar vadi ve yamaçlardan geçerek atların eşlik ettiği bir yolculuk gerçekleştirdi. Molalarda, Likyalı Yörükler Patara ekibi, halk oyunları gösterisi sergileyerek etkinliğin coşkusunu artırdı.

KATILIMCILAR VE HAZIRLIKLAR

Yürüyüş, toplamda 8 kilometre sonra Patara Köy Meydanı’nda sona erdi. Burada, yöresel gruplar tarafından çeşitli halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Programa, Kaş Belediye Başkanvekili Mehmet Çotur, Patara Mahallesi Muhtarı Mehmet Otlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turistler ve yerel halk katılım sağladı.