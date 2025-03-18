Kaş Yolunda Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANI VE GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza, gece saatlerinde Kaş-Seydikemer ana yolu Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Seydikemer yönünden Kaş’a doğru ilerleyen M.Ç. yönetimindeki 06 CUF 878 plakalı araç yoldan çıktı ve toprak alana savrularak ters döndü.

OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ

Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirimde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinden çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. M.Ç., ambulansla Kaş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi alındı.