Kasa Tartışmasında Kavga Çıktı

KAVGA, KASA SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir’de bir markette, iki kadının kasa sırası üzerindeki tartışması sonrasında gelişen olayda, kadınlardan birinin eşi S.T., diğer iki kadını ve bir erkek müşteriyi darbetti. Kadınların saçını çekerek yumrukladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi’nde meydana geldi.

MÜŞTERİLER ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Marketteki iki müşteri kadın, D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı. D.T.’nin eşi S.T., olaya dahil oldu ve diğer kadın S.K.’yı darbetti. Ardından, araya girmeye çalışan bir market çalışanı kadına ve bir erkeğe de saldırarak onları yumrukladı.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.T.’yi gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun akabinde S.T., Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.’nin karşısındakilere yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.