Kasaba 428 Bin Dolara Doktor Arıyor

YENİ DOKTOR ARAYIŞI

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, 500 kişilik bir nüfusa sahip olan uzak yerleşim yeri Julia Creek, giden doktorunun yerine yeni bir doktor arıyor. Yeni doktor, kira derdi yaşamadan konsepti ile beraber, aynı zamanda kendi arabası ile de çalışma imkanına sahip olacak.

ULAŞIM SORUNU VE İKLİM ZORLUĞU

Bu kasabanın en yakın büyük şehri Townsville, araçla 7 saatlik bir mesafede yer alıyor. Doktor adaylarının, burada karşılaşacakları kavurucu sıcaklıkla ve tropik böceklerle başa çıkmaları da gerekiyor. Kasabadan ayrılan doktor Dr. Adam Louws, yeni gelenlerin daha sakin bir yaşam tarzı benimseme ve daha önce kullanmadıkları becerileri öğrenme fırsatı bulacaklarını belirtiyor.

Dr. Louws, 2022’de buraya gelmeden önce kasabanın 15 yıldır daimi bir doktorunun olmadığını ve sadece kısa süreli ziyaretlerde bulunan doktorların bulunduğu bir liste olduğunu aktarıyor. Bu, Avustralya’daki ve dünyanın farklı bölgelerindeki kırsal alanlarda uzun yıllardan beri süregelen önemli bir sorun olarak nitelendiriliyor. Avustralya’da 2024 yılına ait hükümet raporuna göre, toplamda 2 bin 500 pratisyen hekim açığı bulunuyor ve bu durumun en çok kırsal bölgelerde meydana gelmesi ve artması öngörülüyor. Avustralya, en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biri olarak, kırsal alanlara doktor çekmek için büyük mesafelerin yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.