Kasap, Bozuk Et Sattığı İçin Mühürlendi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, zabıta ekipleri halk sağlığı ve hijyen kurallarını ihlal eden işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 75. Yıl Mahallesi’nde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekipler, kasapta gerçekleştirdikleri incelemede oldukça rahatsız edici bir düzenek buldu. Bu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği ortaya çıktı. Hijyen kurallarını ihlal eden ve vatandaşa bozuk et yedirdiği tespit edilen kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

HİJYEN DENETİMLERİ AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla gıda denetimlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Gaziantep Şahinbey’de yapılan denetimlerde, gıda kontrol görevlileri ve Şahinbey Belediyesi’nin işbirliği ile kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi. Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği ifade edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Denetimlerimiz sonucunda 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi.” İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Gıda güvenilirliğini korumakta kararlı olduklarının altı çizildi.

HİJYEN KONUSUNDA KARARLILIK VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenilir gıdanın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Yumaklı, “Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum” dedi.