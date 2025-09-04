Kasap Mühürlendi, Bozuk Etler Satıldığı İçin

DENETİMLER HACİM KAZANDI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, hijyen kurallarını ihlal eden işletmelere yönelik zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler dikkat çekti. 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kasap dükkanına yapılan baskında, ekipler mide bulandıran bir düzenek tespit etti. Kasabın et çekme makinesi bölümüne özel bir sistem kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği ve bozuk etleri vatandaşlara yedirdiği belirlendi. Hijyen standartlarını göz ardı eden bu kasap, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

BOZULMUŞ GIDA İLE SAĞLIĞA TEHDİT

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine dair bir paylaşımda bulundu. Gaziantep Şahinbey’deki gıda kontrol görevlileri ve belediye ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kıyma makinelerine gizlenmiş şekilde tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi. Bozuk etlerin borularla makinaya taşınarak işlendiği belirtildi. Denetimlerde toplamda 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş et, izlenebilirliği olmayan 16 teneke zeytinyağı ve 9 kova salça imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı ve halk sağlığını tehlikeye atan bu durum hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Şahinbey Belediyesi, işletmenin ruhsatını iptal ederek kapattı.

HALK SAĞLIĞINA ÖNEM VERİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin bir paylaşımda güvenilir gıdanın kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı, “Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Devam eden denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini artırmaya yönelik olduğu belirtildi.