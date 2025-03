Kasaplar Ucuz Eti İki Katına Satıyor

ETLERİN YÜKSEK FİYATLARDA SATILMASI

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ucuza sunduğu etleri satın alan kasaplar, bu etleri 2 katı fiyatla satma eğiliminde bulunuyor. Bu durumda kasaplar, kilo sınırını aşmak amacıyla ESK’dan ayrı ayrı 5 kişiyle et alımı yaparak geçiştiriyor. Üstelik marketlerde birkaç gün içerisinde satılacak olan et, birkaç saat içinde tükendiği için tüketiciler ucuz ete erişemiyor.

KİŞİ BAŞI 2 KİLOGRAM SINIRI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, herkesin ucuz ete erişimini sağlamak amacıyla et satışlarında kişi başı 2 kilogram sınırı getirildiğini açıkladı. Güzeldere, “Çünkü markette iki üç günde satılacak etin birkaç saat içinde tükendiğine şahit oluyoruz. Etin marketlerimizde ucuz olduğunu gören bazı kasap ve restoran sahiplerinin, birkaç kişiyi markete göndererek reyondaki etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor.” diyerek durumu değerlendirdi.

STOK YAPMA DAVRANIŞI

Güzeldere ayrıca, tüketicilerin etin uygun fiyatlı olduğunu görünce stok yaparak arz talep dengesini bozduğuna dikkat çekti. “Biz ‘Her gün al, ucuz al’ diyoruz. Zira bu projede çok sayıda insanın emeği bulunuyor. Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor.” ifadesiyle, bu operasyonun zorluğuna vurgu yaptı. Personelin, karkas olarak tedarik edilen etleri kemiksiz hale getirerek hane halkına ucuz fiyatlarla ulaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

RAMAZAN SONUNA KADAR FİYAT SABİTLİĞİ

Faruk Güzeldere, ESK ile yaptıkları protokol çerçevesinde ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarının sabitlenmesi konusunda anlaşma sağladıklarını belirtti. Bu uygulamanın ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketlerdeki et fiyatlarını şu şekilde açıkladı: “Kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et, 649 liradan biftek, 699 liradan antrikot ve dana pirzola satılıyor.”