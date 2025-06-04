Kasaplar Uyarı Yaptı, Cezalar Verilecek

KASAPLAR ODASI BAŞKANINDAN ACEMİ KASAPLARA UYARI

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kasaplık belgesi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen kurban kesimlerine 5 bin 262 lira para cezası uygulanacağını belirtti. Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulunan Yağmur, “Buradan vatandaşları uyarmak istiyorum. Kasapların ustalık ve sertifika belgeleri olması gerekiyor. Vatandaşlar mutlaka bu belgeleri sorsun” deyip Tarım İl Müdürlüğü’nün sahada aktif olacağını, olumsuz durumlara göz açtırılmayacağını ifade etti.

Yağmur, vatandaşların kendi başlarına kurban kesiminde bulunmalarının daha uygun olmayacağını söyledi. Doğrama ve kıyma işlemleri için bir kasaba gitmenin daha doğru olduğunu belirten başkan, herhangi bir olumsuz durum gözlemlendiğinde kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. “Kurban kesmeyi bilmeyen vatandaşlarımız, hayvanı telef edebilir. Uygun olmayan şartlarda yapılan kesimin, Kabahatler Kanunu’na göre 5 bin 262 lira; uygunsuz ortamda yapılan kesimin ise 72 bin lira cezası var” diye ekledi.

30 yıldır kasaplık yapan Adem Gezici, bu süre zarfında edindiği deneyimi paylaşarak, “30 yıldır bu işin içerisindeyim. Bıçağıma da güveniyorum ama yine de güvenlik önlemlerimi alıyorum.” sözleriyle, işin ciddiyetine dikkat çekti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ve belge kontrolünün öneminin altını çizen Gezici, herkesin sektördeki kurallara uyuması gerektiğini vurguladı.