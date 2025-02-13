Kasapoğlu: İzmir’e Olimpik Havuz Müjdesi

MEHMET KASAPOĞLU HAZIR BULUNDUĞU TESİSLERİ İNCELEDİ

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda çeşitli incelemelerde bulundu. Burada bir konuşma gerçekleştiren Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Çok güzel ve oldukça prestijli bir tesisi İzmir’e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkapınar kompleksi hem şehrimizin hem de ülkemizin spor altyapısını güçlendirme adına atılmış çok önemli bir adım. Aynı zamanda İzmir’in uzun yıllardır eksikliğini hissettiği uluslararası standartlardaki ilk tam olimpik kapalı yüzme havuzu olması bakımından da ayrıca özel bir konumda. İzmir’e bir ilki daha yaşatmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

SİYASETİ HEPİMİZ İÇİN HIZLANDIRIYOR

AK Parti hükümetleri olarak tüm alanlarda olduğu gibi sporun da her branşını desteklediklerini ve gençler başta olmak üzere herkesin spora erişimini artırmak için durmadan çalıştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, “Halkapınar Kompleksimiz sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda halkımızın daha sağlıklı, dinamik ve güçlü bir geleceğe adım atabilmesi için yapılan büyük bir yatırım. Tesisimiz kapalı tam olimpik havuz olması bakımından İzmir’in ulusal ve uluslararası organizasyon kabiliyetini yıl geneline yayması, 4 mevsime çıkaracak olması bakımından da çok değerli. Kompleksimiz yalnızca profesyonel sporcuların kullanımıyla sınırlı değil elbette. Atlama havuzu, çocuk havuzu ve fitness merkeziyle tüm halkımızın kullanımına da açık olacak. Sporu tabana yayma, herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzun nadide bir örneği olacak” dedi.