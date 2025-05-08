Kasapoğlu: “İzmir, Küresel Bir Marka”

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN KONGRE

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası İşletmecilik Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, işletmeciliğin önemini vurgulayan bir platform olarak öne çıkarken, İzmir’in üretken bir şehir olduğunu ve etkinliği kültürler arası iletişimi güçlendiren bir alan olarak gördüğünü ifade etti. Türkiye’nin en önemli akademik organizasyonlarından biri olan 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, bu sene Yaşar Üniversitesi ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği işbirliğiyle düzenlendi.

KONFERANSIN STRATEJİK BAĞLANTILARI

Kasapoğlu, “24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi hem stratejik önemi itibariyle hem de şehrimiz açısından bizleri heyecanlı kılan, mutlu kılan bir çalışma” dedi. Kongrenin uluslararası boyutu sayesinde kültürler arası iletişimin arttığını vurguladı. Bu etkinliklerin bilgi paylaşımını teşvik ettiğini belirten Kasapoğlu, “Bilginin paylaşıldığı, çoğaltıldığı ve bu çerçevede deneyimlerin, tecrübenin etkileşim aldığı bir çalışma” olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, işletmeciliğin dijitalleşen dünyada çok önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Değişimin daha hızlı gerçekleştiği günümüzde, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet şartlarının önemine dikkat çekti. “İşletmecilik hayatın her alanında olan bir olgu” diyen Kasapoğlu, bu disiplinin yalnızca akademik camiayı değil, özel sektör ve sivil toplum gibi birçok alanı etkilediğini dile getirdi. Ayrıca, bu kongrenin uluslararası katılımlarla zenginleştiğine işaret etti.

İZMİR’İN STRATEJİK ÖNEMİ

Kasapoğlu, İzmir’in ekonomik ve stratejik önemine de değinerek, “İzmir üreten bir şehir. İzmir bir dünya markası” şeklinde konuştu. Sanayi, bilim, tarım, turizm ve spor alanlarında İzmir’in öncü bir şehir olduğunu belirtti. Kongre mekanının, ekonomik bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı ve İzmir’in böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasının önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti. “Yaşar Üniversitesi bu anlamda başarıyla yürümüş bir üniversite. Çok daha uzun yıllar bilime, işletmeciliğe, insanlığa katkı sağlayacak” diye ekledi.

GELECEK İÇİN UMUT

Kasapoğlu, İzmir’in temsilcileri olarak, iş birliği ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı. “Hep birlikte sinerjiyi, iş birliğini, kardeşliği, umudu ve üretimi büyüteceğiz” diyerek, bu süreçlerden umut duyduğunu ifade etti. İzmir’in geleceği için güçlü bir sinerji oluşturmak adına el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.