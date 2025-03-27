Kasapoğlu Memleketi Kula’da İftar Programına Katıldı

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde bir iftar programına katılmak üzere geldi. Önceki dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Kasapoğlu, Kula’ya bağlı Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe tarafından organize edilen iftar programında hemşerileri ile bir araya geldi. İftar öncesinde protokol üyeleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, yüzlerce vatandaşın katıldığı mahalle meydanında sıcak bir karşılamanın ardından hemşerileri ile kucaklaştı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kasapoğlu, vatandaşlarla tek tek sohbet edip, istek ve sorunlarına kulak verdi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte hemşerileri ile iftar yaparak orucunu açtı. Programın açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, Kasapoğlu’na katılımdan dolayı teşekkür etti. Gökçe, “Kula’ya hizmet etmeyi bir şiar haline getirerek Kula’nın gururu olan Kasapoğlu’na hem Kula’ya hem de mahalleye yaptıkları hizmetler için teşekkür ederiz” diyerek başarı dileklerini iletti.

KULA’YA HİZMET SÖZÜ VERDİ

Kasapoğlu, mübarek ramazan ayının son günlerinde hemşerileri ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Önceki görevlerinde olduğu gibi şimdi de Kula’nın her bir karışına hizmet etmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Kula’nın gençlerine özel bir hizmet borcu olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, “Eğitimden spora, sağlıktan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda Kula’ya hizmet getireceğiz” sözünü verdi. Kula’nın kendisi için anlam yüklü bir toprak olduğunu da sözlerine ekleyen Kasapoğlu, Sandal Mahallesi’ndeki programın ardından teravih namazını kılmak için ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Camii’ne geçti.

EĞİTİM YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Kasapoğlu, Kulalı hemşerileri ile teravih namazını kıldıktan sonra ilçedeki yatırımları inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı dönemde depreme dayanıksız olarak tespit edilen Tabduk Emre İlkokulu’nun yeniden inşasında büyük emek harcayan Kasapoğlu, kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerine açılan okulda incelemelerde bulundu.