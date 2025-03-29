Kasapoğlu: “Ramazan Bayramı, Birlik ve Beraberliktir”

BAYRAMIN GETİRDİĞİ MUTLULUK

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayının ardından birlik, beraberlik ve dayanışma dolu bir bayrama kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Kasapoğlu, “Bayram, bir olmaktır, birlikte olmaktır” sözleriyle bu özel dönemin anlamını vurguladı.

DAYANIŞMA VE HOŞGÖRÜ DUYGULARI

Kasapoğlu, Ramazan ayı boyunca birçok insanın iftar sofralarında bir araya gelerek dayanışmayı pekiştirdiğini belirtti. Bayramın coşkusunun, sevdikleriyle paylaşmak adına önemli bir zaman olduğunu dile getiren DSO Başkanı, “Bayramlar, sadece sevinç ve mutluluk günleri değil, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularımızın da pekiştiği özel zamanlardır” dedi.

EN İÇTEN DİLEKLER

Tüm vatandaşlara, Denizlili hemşehrilere ve değerli sanayicilere Ramazan Bayramı için en içten dileklerini ileten Kasapoğlu, bayramın şehre ve ülkeye sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.