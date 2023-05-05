Kaşıbeyaz Dubai’de

Kaşıbeyaz Restoran, yurtdışı açılımına devam ediyor.

Ünlü restoran zinciri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde hizmet vermeye başladı.

Kaşıbeyaz Restoran, Dubai’nin yeni alışveriş merkezlerinden birisi olan Dubai Hills’te yerini aldı. Birçok Türk personelin çalıştığı restoran, geleneksel Türk yemeklerini Dubaililerin beğenisine sundu. Restoranın mutfağında da Türk şefler çalışıyor.

1974 yılında kurulan Kaşıbeyaz, Dubai Hills’teki yeni yerinde hem açık hem de kapalı alanlara sahip.

Son zamanlarda yaptığı yeni yatırımlarla dikkat çeken restoranın yeni yurtdışı lokasyonlarla atılımlara devam edeceği öğrenildi.