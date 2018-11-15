Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Suudi Savcı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşi bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin 11 zanlıdan 5’i için idam cezası istendiğini açıkladı.

Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5’i için idam cezası istendiğini açıkladı. “Ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etken oldu” ifadeleri kullanıldı.,

Kaşıkçı’nın cesedinin akıbetine ilişkin araştırmalar sürmesine karşın, cenazesi bulunamazken, Suudi Savcı, “Cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarıldı. Ülkeye getirilme çabası başarısız olunca öldürüldü” dedi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye’den ayrılan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin konutunda inceleme yapılmıştı.

HABERTURK