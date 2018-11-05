Kaşıkçı cinayetinde gelişme

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AFP’nin bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan’ın iki uzmanı Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtlarının örtbas edilmesi için İstanbul’a gönderdiği belirtildi.

Adının gizli kalmasını isteyen Türk yetkilinin açıklamalarına dayandırılan habere göre başkonsoloslukta polis araştırması öncesi Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerini ortadan kaldırmak için İstanbul’a bir toksikolog ve kimya uzmanı gönderdi.

HÜRRİYET