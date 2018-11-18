Kaşıkçı cinayetinin korkunç detayları

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğüne dair önemli bir açıklama geldi.

Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayları ele alındı. Videoda Kaşıkçı’nın Selman’ı eleştiren isimler arasında yer aldığı vurgulandı. Cinayetle ilgili 15 kişinin fotoğrafları ve görüntülerine yer verilen videoda söz konusu kişilerin Selman ile bağlantılı olduğuna işaret edildi.

New York Times gazetesinin videosunda, Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gelen 15 kişilik suikast timinin, hedeflerindeki Kaşıkçı’ya tuzak kurdukları aktarıldı.

Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan yönetimini ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ı eleştiren isimler arasında yer aldığı vurgulanan videoda, cinayetin ardından, Türk medyasının Suudi yetkililerin olayla ilgisini ortaya koyan kanıtları paylaştığı belirtildi ve cinayetin kronolojisi ortaya konuldu.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 kişinin fotoğrafları ve görüntülerine de yer verilen videoda, söz konusu kişilerden bazılarının, Muhammed Bin Selman ile bağlantılı olduğuna işaret edildi.

BİNADAN ÇIKAN MİNİBÜS…

Cinayetin nasıl planlandığının anlatıldığı videoda, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra saldırıya uğradığı bilgisine yer verildi.

Kaşıkçı’nın cesedinin parçalandığı ifade edilen videoda, daha sonra konsolosluk binasından çıkan bir minibüse dikkat çekilerek, bu araçla cesedin taşındığı ileri sürüldü.

Yayınlanan videoda, operasyonun lideri olduğu belirtilen Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb’in, cinayetin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuştuğu kişiye, “Patronuna söyle, işi bitirdik” dediği de öne sürüldü.

Videoda, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile İstanbul’daki evlendirme dairesindeki görüntülerine de yer verildi.

HÜRRİYET