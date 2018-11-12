Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları dinlendi

Kanada Başbakanı, Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı ve cinayetin ses kayıtlarının dinlendiğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı ve cinayetin ses kayıtlarının dinlendiğini belirtti.

Ses kayıtlarını kendisinin dinlemediğini belirten Trudeau, “Kanada istihbarat servisi bu konuyla ilgili olarak Türk istihbaratıyla çok yakın çalışıyor ve Türkiye tarafından bu konuda bilgilendirildi. Birkaç hafta önce ve Paris’te Erdoğan’la görüşmeler yaptım. Fikir alışverişinde bulunduk ve ona Kaşıkçı durumuna karşı verdiği güçlü yanıt nedeniyle teşekkür ettim.” ifadelerini kullandı.

Trudeau ayrıca konuyla ilgili olarak müttefik ülkelerle birlikte çalıştıklarını ve kendileri gibi düşünen ülkelerle atılacak bir sonraki adım için görüştüklerini belirtti.

Gün içerisinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada, Fransa’ya ses kayıtlarının verilmediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris’e gitmeden önce havaalanında yaptığı açıklamada, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” demişti.

HABERTURK