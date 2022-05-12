Milli Saraylar’dan Topkapı Sarayı Müzesi’nde ‘Kaşıkçı Elması çalındı’ iddiası hakkında açıklama geldi.

Milli Saraylar, Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen 86 karat ağırlığında olan Kaşıkçı Elması’nın çalındığına dair yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen 86 karat ağırlığında olan Kaşıkçı Elması’nın çalındığına dair iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘Kaşıkçı Elması çalındı’ iddialarına ise Milli Saraylar’dan açıklama geldi.

Milli Saraylar’dan yapılan açıklamada, “Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir” denilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.”