Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Belgrad Ormanı’nda arama yapıldı.

Polis kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın izini Belgrad Ormanı’nda arıyor. Ormana giriş çıkışa ait güvenlik kamera görüntülerinin tamamı toplandı. Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine uyularak devam ettiği bildirildi.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, incelemelerini Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırdı.

Olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Orman’na gitmiş olabilme ihtimali üzerine ekipler kamera kayıtlarını toplarken, ormanda araştırma yaptı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim saat 13.14’te gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu’nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili 6 Ekim’de savcılıkça açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

Olayın Levent Polis Merkezi’ne 2 Ekim’de saat 16.40’ta Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Olay mahallinin diplomatik misyon temsilciliği olması sebebiyle Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı yetkili temsilcilikleriyle gereken yazışmalar yapılmış ve olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu talebimizin 15 Ekim’de Suudi Arabistan yetkili makamlarınca kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine aynı gün İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden arama el koyma ve inceleme kararları alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibiyle birlikte konsolosluk binası konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup, soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır.”

2 EKİM’DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı, 13 Ekim 1958’de Suudi Arabistan’ın Medine kentinde dünyaya geldi.

1985 yılında ABD’deki Indiana State University’den mezun olan Cemal Kaşıkçı, 1991 – 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yaptı.

Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan’da söyleşiler yaptı.

Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News’in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığına getirildi. 2008 yılında tekrardan Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında gazetede yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle bir kere daha görevden alındı.

NTV