Kaşıkçı için kuyuda aramaya izin yok

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin soruşturmada konsolosluğun bahçesinde bulunan kuyuda arama yapılmasına izin verilmedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi.

TRT