Kaşıkçı için villaya baskın

İGazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili villanın infaz timi üyelerinden birinin yazlığına operasyon düzenlendi.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı ile ilgili villanın infaz timi üyelerinden birinin yazlığına operasyon düzenlendi.

Yalova’nın Termal ilçesinde 40 kişilik polis ekibi 3 katlı villada arama yaptı. Villanın infaz timi üyelerinden birinin yazlığı olduğu iddia ediliyor.

Termal ilçesine bağlı Samanlı Köyüne gelen 40 kişilik polis ekibinin infaz timi üyelerinden birinin yazlığı olduğu iddia edilen ve Suriyeli bir ailenin kiracı olarak kaldığı 3 katlı villada arama yaptığı belirtildi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği Başkonsolosluk’tan bir daha çıkamamıştı. Levent’teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan tüm araçları takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul’daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova’nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

Ortaya atılan bu iddialar üzerine gözler bir anda Yalova’ya çevrildi. Yalova kent merkezi ve termal ilçesinde son bir haftadır devam eden polis hareketliliği dikkat çekiyordu. Öte yandan Termal’e geldiği iddia edilen siyah renkli minibüsün daha öncede aynı yerden birkaç kez geçiş yaptığı, infaz timi üyelerinden birinin Termal bölgesinde yazlığı olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.

TRT