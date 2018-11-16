Kaşıkçı’nın gıyabında cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşi bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın gıyabında Mekke ve Medine’nin ardından İstanbul’da da cenaze namazı kılındı.

İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı taziyelerin ise cumadan pazar gününe kadar Cidde’deki evinde kabul edileceğini belirtti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul’da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Kaşıkçı’nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katıldı.

NTV