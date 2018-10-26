Kaşıkçı’nın oğlu ABD’ye gitti

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salih Kaşıkçı, Washington’ın talebinin ardından ailesiyle beraber ABD’ye gitti.

Daha önce, babasının Suudi hükümetine yönelik eleştirileri nedeniyle Salih Kaşıkçı’nın ülkeden ayrılmasına izin verilmiyordu.

Salah Kaşıkçı, Salı günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdülaziz ile el sıkışırken fotoğraflanmıştı.

Suudi Savcı dün Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanarak işlendiğini söyledi.

ABD ‘Salah Kaşıkçı’nın seyahatine izin verilmeli’ çağrısı yapmıştı

Suudi Arabistan ilk olarak 2 Ekim’de Başkonsolosluk binasına giren Kaşıkçı’nın “herhangi bir zarar görmeden” binadan ayrıldığını savundu. Daha sonra bir yumruklaşmada öldüğünü iddia eddiler.

Adının açıklanmasını istemeyen Türk yetkililer, Veliaht Prens’in yaşananları biliyor olabileceğini söylerken, Riyad yönetimi herhangi bir rolü olmadığnı savunuyor.

Salah Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile el sıkışırken çekilen fotoğrafında, prense soğuk gözlerle bakarken görülüyordu.

Bazıları, bu buluşmanın Salah Kaşıkçı’nın ülkeden ayrılmasına izin verilmesi karşılığında ayarlandığını söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bakan Mike Pompeo’nun Suudi liderlerden ABD ve Suudi Arabistan çifte vatandaşı Salah Kaşıkçı’nın ABD’ye gitmesine izin verilmesini istediğini ve bunun gerçekleşmesinden memnun olduğunu söyledi.

CIA Başkanı Haspel’in Türkiye temasları

Bu arada, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel de Türkiye’de yetkililerden brifing aldı. Haspel daha sora ABD Başkanı Donald Trump’a bilgi verdi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yer aldı.

Haspel’in Türkiye temasları konusunda bilgi verilmedi ancak medyada yer alan haberlerde Haspel’in Kaşıkçı cinayetine ait ses kaydını dinlediği belirtiliyor.

Washington Post gazetesi ve Reuters Haber Ajansı’na konuşan kaynaklar da bu bilgiyi doğruladı.

Suudi Arabistan’daki son gelişmeler ne?

Suudi Arabistan’da da devlet televizyonu, Suudi savcının cinayetin önceden planlanmış olduğunu söylediğini bildirdi. Ayrıca, Türk-Suudi ortak araştırma ekibinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.

Resmi Suudi Haber Ajansı da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin ardından kurulan istihbarat örgütlerinde reform komitesinin ilk toplantısına başkanlık ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan geçen hafta Veliaht Prens’in iki yakın danışmanını görevden almış ve 18 kişi tutuklanmıştı.

Veliaht Prens de öncek gün cinayetin sorumlularının cezalandırılacağını söylemişti.

Soruşturmada ne aşamaya gelindi?

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunamadı. Anadolu Ajansı, Başkonsolosluğun 38 çalışanının tanık olarak sorgulandığını bildirirken, çalışmalar Konsolosun rezidansının bahçesi üzerinde yoğunlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Kaşıkçı’nın planlı ve vahşi bir cinayete kurban gittiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu söylemiş ve şüphelilerin İstanbul’da yargılanması çağrısında bulunmuştu.

Donald Trump’ın pozisyonu ne?

Cinayet, Suudi Arabistan’ın ABD ve diğer müttefikleriyle ilişkilerini etkiledi.

Trump salı günü Suudi yönetimine karşı en sert eleştirilerini dile getirdi ve Veliaht Prens’in neler yaşandığını biliyor olması gerektiğini vurguladı.

Trump Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta “Orada işleri yürüten prens, bu aşamada iyice öyle. İşleri o yönetiyor ve bilen biri varsa o da kendisi olmalı” demişti.

Trump daha önce de “En baştaki konseptleri çok kötüydü. Kötü uygulandı ve örtbas edişleri örtbas etme tarihinin en kötüsüydü” diye konuşmuştu.

ABD ayrıca, Kaşıkçı cinayetine karıştığına inanılanların vizelerini iptal etti.

TRT