Kaşıkçı’nın yeni görüntüleri ifşa oldu

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaşıkçı’nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na geldiği sırada burada bulunan “başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği” belirtilmişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul’daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.

HABERTURK