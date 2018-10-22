Kaşıkçı’nın yeni görüntüleri ifşa oldu

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son anlarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son anlarını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

A Haber’in ulaştığı görüntülerde Cemal Kaşıkçı ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kaşıkçı ve Cengiz evlendikten sonra oturacakları Topkapı’daki siteden çıkıyor.

Suudi Arabistan konsolosluğuna girmeden 1 saat öncesine ait görüntülerde Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla beraber caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıkıyor.

HÜRRİYET

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