Kaşıkçı’yı 10 dakikada öldürmüşler

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin,”Rahmetli Kaşıkçı’yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler. Çünkü o cani ekip sadece onu taammüden öldürmek için gelmişti. Onu gelip konuşturmak, bir yere getirmek için değil.” dedi.

Aktay, AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamadığını hatırlatan Aktay, şunları kaydetti:

“Rahmetli Kaşıkçı’yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler. Çünkü o cani ekip sadece onu taammüden öldürmek için gelmişti. Onu gelip konuşturmak, bir yere getirmek için değil. Onu orada taammüden katletmek için gelmişlerdi, öldürdükten sonra cesedini ne yapacakları ve cinayet sonrası neler olacağını da bütün detaylarıyla planlamışlardı. Bu planların da bu kısmı suçüstü ifşa oldu. Onu acımasızca öldürdükten sonra orada müzik dinleyerek sapıkça bir zevkle paramparça ediyorlar. Paramparça ettikten sonra onu alıyorlar ve konsolosluğun evinde büyük bir ihtimalle fırında yakıyorlar ve ondan geriye hiçbir eser bırakmıyorlar.”

İçeridekilerin Kaşıkçı’nın konsolosluğa girmesinin ardından nişanlısı Hatice Cengiz’in Kaşıkçı’yı dışarıda beklediğinden habersiz olduklarını dile getiren Aktay, bu durumun cinayetin ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu belirtti.

Aktay, “İyi ki de bilmiyorlarmış. Sonrada öğrendik ki ilk günden itibaren eğer bilselerdi Allah muhafaza Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz Hanım’ı da belki de alırlardı içeriye ve o zaman hiçbir iz kalmazdı. Bunların konsolosluğa gittiği hiçkimsenin de aklına gelmezdi. Aklımıza gelmiş olsa bile kimse diplomatik dokunulmazlığı olan bir alana, hele hele Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin bu kadar hassas olduğu bir dönemde ki biz de bu hassasiyete çok riayet ediyorduk, biz de bu ilişkilerin muhafazasına çok saygı duyuyorduk, biz de Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinin zarar görmemesi adına çok hassas davranıyorduk ve bu amaçla hiçbir polis dedektörü veya teftişi kolay kolay oraya odaklanamazdı.” değerlendirmesinde bulundu.

“SUSKUNLUKLARI ASLINDA SUÇLARININ İKRARI ANLAMINA GELİYOR”

Yasin Aktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hassas ve adil duruşu sayesinde olayın üzerine gidildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olaya yaklaşırken hiçbir hesap gütmeden sadece “adalet” dediğine dikkati çeken Aktay, “Cumhurbaşkanımız, kim yapmışsa, bu işin arkasında kim varsa sonuna kadar hesabının sorulmasını istedi. Olayın başından itibaren birilerinin beklentisinin aksine konuyu bir alışveriş veya bir çıkar karşılığı anlaşma konusu olarak asla görmedi.” dedi.

Kaşıkçı’nın haksızca ve canice canına kastedilen bir insan olduğunu söyleyen Aktay, Türkiye’nin çabasının insanlık adına “adalet” hassasiyetiyle davranmak olduğunu bildirdi.

Erdoğan’ın tutumunun tüm dünyada takdirle karşılandığını dile getiren Aktay, şunları belirtti:

“Halen Suudi Arabistan makamları Cemal Kaşıkçı’nın cesedine ne yapılmış olduğuna dair bize ve hiçkimseye tatmin edici bir açıklama yapmadı. Suskunlukları aslında suçlarının ikrarı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu asil tutum tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. Başka ülkelerde aynı ekiplerle benzer sayısız cinayetlerin işlenmiş olduğunu bugün artık daha iyi biliyoruz. Onu da yine bu cinayetin bu şekilde ortaya çıkarılması sayesinde biliyoruz. Hepsi de kim vurduya, kim kaçırdıya gittiler. Bu cani ekip ilk defa böyle alışık ve belki ustalaşmış olduğu bir cinayetlerinde suçüstü yakalanmış oldu.”

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ile partililer katıldı.

HÜRRİYET