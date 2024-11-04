Kasım Ayı Kira Zam Oranı Belirlendi!

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Ekim ayına ilişkin kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak belirlendi. Her ayın başında güncellenen enflasyon oranları, kira zam oranlarının da düzenli olarak yenilenmesini sağlıyor. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Netleşti

Kasım ayı kira artış oranı netlik kazandı. Yeni oran, tüketici ve üretici fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak hesaplandı ve konut ile iş yeri kiracılarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu oran, kira kontratlarının yenilenmesinde ve yıllık zamların belirlenmesinde temel bir gösterge işlevi görüyor.

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte, Kasım ayında geçerli olacak kira artış oranı da netleşti. Normal koşullarda 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, Kasım ayında %62,02 olarak belirlendi. Bu oran, hem konut hem de iş yerleri için geçerli olan en yüksek kira artış sınırını temsil ediyor.

Kira Artış Oranı Kiracılar Üzerindeki Etkisi

Kira kontratını yenileyen kiracılar ve ev sahipleri için Kasım ayı kira artış oranı %62,02 olarak kaydedildi. TÜİK’in açıkladığı bu oran, kiracılar için yeni dönemdeki kira bedelini şekillendiriyor. Kira artışlarının sınırlı olduğu dönemin son bulmasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor.