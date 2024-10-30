“Kasım: Direniş Ruhu Asla Bitmeyecek”

HIZBULLAH’IN YENİ LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, ilk kez canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kasım, “İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek” diye belirtti. Savaş stratejilerinin devam edeceğini vurgulayan Kasım, “Benim yolum Nasrallah’ın yoludur, onu takip edeceğim” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH’A TEŞEKKÜR

Naim Kasım, “Ağır bir yük ve güven göstergesi olan bu sorumluluğu bana verdiği için Hizbullah’a teşekkür ediyorum, emaneti taşıyacağız” dedi. Şehit Komutan Yahya Al-Sinvar’ın önemine de dikkat çekerek, “Filistin ve özgür dünya insanları için kahramanlığın ve direnişin simgesidir ve hep öyle kalacaktır. Şehit liderlerimizin kanı yerde kalmayacak” şeklinde konuştu. Bu yolda ilerleme konusundaki kararlılığını aktaran Kasım, “İsrail, 2006’dan bu yana her gün Lübnan’a saldırıyor” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL’İN PROJELERİNE DİKKAT

Kasım, “İsrail’i 2006’da Lübnan’dan çıkartan şey uluslararası kurumlar değil direnişti. İsrail’in bölge üzerinde uyguladığı büyük bir projeyle karşı karşıyayız” dedi. Bunun sadece Lübnan ve Gazze ile sınırlı olmadığına, direnişin küresel güçlere karşı verdiği bir savaş olduğuna işaret etti. “Projeyi hayata geçirmek için her türlü vahşet ve imha tekniğini kullanıyorlar. Bununla yüzleşmeli ve izlemekle yetinmemeliyiz” söylemlerinde bulundu. Gazze ve Lübnan’daki direnişi, “bir gurur destanı” olarak nitelendirerek, bunun nesillerinin geleceğini yaratacağını ifade etti.