Kasım Gülek Köprüsü Yıkım Kararı Alındı

KASIM GÜLEK KÖPRÜSÜ’NÜN YIKIM KARARI

Çekimlerinin bir kısmı Adana’da gerçekleştirilen James Bond-Skyfall filminde, Kasım Gülek Köprüsü’nde rol alan Hatice Çetin, “İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez” şeklinde açıklama yaptı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında, 1962 yılından bu yana şehir ulaşımına hizmet eden ve ‘007 James Bond-Skyfall’ filminde de yer alarak dünya çapında tanınan köprü için yıkım kararı alındı. Yıkımın 2026 yılının ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni bir modern alt geçit inşası planlanıyor ve bu sürecin toplamda 8 ay içerisinde tamamlanacağı öngörülüyor.

HATICE ÇETİN’İN DÜŞÜNCELERİ

James Bond-Skyfall filmindeki köprü sahnelerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraflarla tanınan Hatice Çetin (61), köprünün yıkılmasından dolayı duyduğu üzüntüyü aktardı. 4 çocuk annesi olan Çetin, eşinin hayvancılık yaptığını ve filmin çekildiği dönemde işsiz olduğunu belirtti. Çetin, “Ben ilk ‘Hanımın Çiftliği’nde oynadım. Ondan sonra ‘Dila Hanım’da oynadım. ‘Görüş Günü’ne gittim birkaç gün. ‘Kötü Yol’ diye bir dizi vardı ona gittim. Birkaç tane diziye gittim. Dünyaca ünlü bir filmde de oynadım, 007 James Bond. İlk başta teklif geldiğinde biraz heyecanlandım, korktum. Çünkü yabancı dizi, ilk defa çağırıyorlar” şeklinde konuştu.

Çetin, “Sonra bir iki arkadaş daha gelince heyecanımı yendim. 27 gün gittim, güzel geçti. Kasım Gülek Köprüsü’nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez. Yıkılacağı için üzgünüm” diyerek hislerini ifade etti. Yabancı bir filmde oynamanın çok güzel bir deneyim olduğu üzerinde duran Çetin, “Gittim, geldim. Hatta televizyondan da çağırdılar. O resim çıkınca çocuklarım göndermek istemedi. O fotoğraftan dolayı bayağı ünlü oldum” sözlerini ekledi.

FİLMDE OYNAMA DENİYİMİ

Çetin, filmlerde rol almanın merakla başladığını ve “Biz diziye gideceğiz, seni de çağıralım” dediklerinde o dönemde eşinin işsiz olduğunu, çocuklarıyla ilgilendiğini ifade etti. “Biri üniversiteye gidiyordu, biri liseye, biri ilkokula gidiyordu. Oğlum askerdeydi. Dedim ben de gideyim. Eşim de ‘tamam git’ dedi. Böyle vesile oldu. O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla teras katının inşaat malzemesini aldım” dedi.

Filmdeki sahneleri de anlatarak, “O resim çekildiğinde ise gerçekten gördüm. Adam atlayacaktı, ben bekledim. ‘Hazır’ dediler. İlk defa görüyorsun, adam Kasım Gülek Köprüsü’nden trenin üstüne atlayacak, bayan gelip silah doğrultacak, ben korkuyla arabanın arkasına saklanacağım. Heyecanlandım. Tipim de ciddi duruyor, sinirli gibi çıkmışım. Hiç haberim yoktu, resmimi çekmişler. O sahneyi en az on defa çektik” diyerek o anları anlattı.

– ADANA